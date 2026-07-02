Масований удар по Києву: Німеччина обіцяє більше тиску на Росію

У Німеччині засудили масовану російську атаку на Київ і пообіцяли чинити більше тиску на Кремль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.

В німецькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що шокуючі кадри руйнувань у Києві після масованої атаки "ще раз демонструють, що Росія продовжує свою незаконну загарбницьку війну проти України з незмінною жорстокістю".

"Путін не виявляє жодної готовності до переговорів. Він продовжує вдаватися до терору з використанням ракет і дронів проти населення, тоді як Росія зазнає величезних втрат на передовій у ході своєї агресії проти України. Тому Німеччина разом зі своїми партнерами ще більше посилює тиск на Росію", – йдеться у заяві.

У МЗС Німеччини також обіцяють і надалі підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Ця підтримка також стане однією з ключових тем на саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, додали у відомстві.

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 18 осіб.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву. Президент Зеленський у цьому контексті закликав робити внески в ініціативу PURL.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас має намір запропонувати нові санкції проти РФ після масованої російської атаки на Київ.