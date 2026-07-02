Массированный удар по Киеву: Германия обещает усилить давление на Россию

В Германии осудили массированную российскую атаку на Киев и пообещали усилить давление на Кремль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.

В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что шокирующие кадры разрушений в Киеве после массированной атаки "еще раз демонстрируют, что Россия продолжает свою незаконную захватническую войну против Украины с неизменной жестокостью".

"Путин не проявляет никакой готовности к переговорам. Он продолжает прибегать к террору с использованием ракет и дронов против населения, в то время как Россия несет огромные потери на передовой в ходе своей агрессии против Украины. Поэтому Германия вместе со своими партнерами еще больше усиливает давление на Россию", – говорится в заявлении.

В МИД Германии также обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Эта поддержка также станет одной из ключевых тем на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре, добавили в ведомстве.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 18 человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву. Президент Зеленский в этом контексте призвал вносить взносы в инициативу PURL.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить новые санкции против РФ после массированной российской атаки на Киев.