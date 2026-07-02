Зеленський після удару РФ по Києву: важливо, щоб були внески до PURL

Президент Володимир Зеленський після масованого удару РФ по Києву закликав партнерів робити внески в ініціативу із закупівлі зброї США для ЗСУ, щоб посилити українську протиповітряну оборону.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував, що в українській столиці зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях, і переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

Станом на зараз відомо, що 13 людей загинули від цього російських ударів, ще понад 90 були поранені.

"Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання. Важливо, щоб були внески у програму PURL: це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. Вдячний усім лідерам, які допомагають", – підкреслив Зеленський.

Він також наголосив на важливості реалізації домовленостей щодо виробництва засобів проти балістичних ракет.

"Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на "петріоти" та іншої спільної роботи: це те, що може зупинити війну та подібні удари. Дякую всім, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя", – резюмував президент.

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 13 людей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас має намір запропонувати нові санкції проти РФ після масованої російської атаки на Київ.