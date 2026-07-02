Пісторіус розповів, що має запас води і їжі на випадок війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що він з дружиною має продовольчі запаси на випадок війни.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, передає "Європейська правда".

Міністра запитали, наскільки він особисто готовий до війни.

"Ми з дружиною легко зможемо прогодуватися протягом кількох днів. Ми подбали про те, щоб у нас було достатньо води", – заявив Пісторіус.

Водночас він наголосив на потребі стримування потенційних ворогів, щоб гарантувати, що ніхто не наважиться напасти на Німеччину.

"Без свободи та миру нічого іншого не має значення. Кожен євро, витрачений на це, витрачений недаремно", – заявив міністр.

"Світ став небезпечнішим – хочемо ми це визнати, чи ні. Атаки, що не досягають військового рівня – на підводні кабелі, у повітряному просторі чи в кіберпросторі – за останні роки значно зросли. Чим краще ми екіпіруємо наших солдатів, тим сильнішим є наш стримуючий ефект і тим менша ймовірність, що на нас нападуть", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, у військовій розвідці Швеції вважають, що російський режим, ймовірно, залишатиметься загрозою для своїх сусідів ще довго після закінчення правління Владіміра Путіна.

Повідомляли, що Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.