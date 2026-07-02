Писториус рассказал, что у него есть запас воды и еды на случай войны

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что у него и его жены есть продовольственные запасы на случай войны.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

Министра спросили, насколько он лично готов к войне.

"Мы с женой легко сможем прокормиться в течение нескольких дней. Мы позаботились о том, чтобы у нас было достаточно воды", – заявил Писториус.

В то же время он подчеркнул необходимость сдерживания потенциальных врагов, чтобы гарантировать, что никто не осмелится напасть на Германию.

"Без свободы и мира ничего другого не имеет значения. Каждый евро, потраченный на это, потрачен не зря", – заявил министр.

"Мир стал опаснее – хотим мы это признать или нет. Атаки, не достигающие военного уровня – на подводные кабели, в воздушном пространстве или в киберпространстве – за последние годы значительно участились. Чем лучше мы экипируем наших солдат, тем сильнее наш сдерживающий эффект и тем меньше вероятность, что на нас нападут", – сказал Писториус.

Напомним, в военной разведке Швеции считают, что российский режим, вероятно, будет оставаться угрозой для своих соседей ещё долго после окончания правления Владимира Путина.

Сообщалось, что Министерство обороны Нидерландов в своём плане модернизации армии и оборонной сферы страны назвало Россию главной угрозой для Европы.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может организовать "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.