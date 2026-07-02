У Польщі місцевого депутата звинуватили в образі Навроцького через пост про Шрека

У Польщі місцевому депутату Радомщанського повіту від Польської селянської партії (PSL) Войцеху Слюсарчику висунули обвинувачення в образі президента Кароля Навроцького та його дружини Марти Навроцької через публікацію мема у Facebook.

Про це повідомляє Gazeta Radomszczańska, пише "Європейська правда".

За даними видання, справа стосується допису, який Слюсарчик опублікував у серпні 2025 року, через 11 днів після інавгурації Навроцького. Посадовець поширив зображення, на якому Марта Навроцька була стилізована під принцесу, з написом "Перша леді Польщі", та додав коментар: "А де Шрек???".

Зображення, яке опублікував Слюсарчик

Наступного дня до районної прокуратури в місті Радомсько надійшла заява про можливе вчинення злочину. Заявник стверджував, що порівняння президента зі Шреком, а першої леді з Фіоною (однією з головних персонажок мультфільму "Шрек". – Ред.) є образливим.

Прокуратура відкрила розслідування за статтею про публічну образу президента, яка передбачає кримінальне покарання (до трьох років ув’язнення), а також за статтею про образу фізичної особи щодо першої леді.

У межах слідства поліція допитала Слюсарчика, а прокуратура зверталася до компанії Meta, власника Facebook, із запитом про IP-адреси користувачів, які поширювали відповідні зображення. Також слідчі залучили лінгвістичного експерта, щоб встановити, чи може слово "Шрек" вважатися образливим щодо президента. За інформацією видання, вартість експертизи перевищила 5 тисяч злотих.

У травні 2026 року прокуратура офіційно висунула Слюсарчику обвинувачення. Під час допиту в червні він не визнав провини.

Адвокат посадовця Міхал Спольніцький заявив, що слідство проігнорувало контекст мема. За його словами, зображення Марти Навроцької як казкового персонажа спершу активно поширювали прихильники президента, а допис його клієнта мав саркастичний характер і був спрямований радше на авторів малюнка, а не на президентське подружжя.

Сам Слюсарчик назвав звинувачення абсурдним та заявив, що правоохоронці мали б займатися серйознішими справами.

Водночас автор заяви Анджей Гавліковський підтримав рішення прокуратури, наголосивши, що публічні посадовці мають дотримуватися стандартів суспільної дискусії та не вдаватися до висміювання опонентів.

Як зазначає видання, порівняння польських політиків зі Шреком уже траплялося в публічній риториці. Зокрема, у 2010 році Дональд Туск так назвав Гжегожа Схетину, а під час президентської кампанії 2025 року аналогічне порівняння щодо Навроцького використала колишня перша леді Йоланта Квасневська.

Нагадаємо, наприкінці червня польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який, як стверджується, погрожував президенту Каролю Навроцькому в мережі.

Варто зазначити, одне з нових досліджень громадської думки у Польщі показало стрімке зростання підтримки президента Навроцького, що може бути пов'язане з його рішенням про відкликання врученої президенту України нагороди.