В Польше местного депутата обвинили в оскорблении Навроцкого из-за поста о Шреке

В Польше местному депутату Радомщанского уезда от Польской селянской партии (PSL) Войцеху Слюсарчику предъявили обвинение в оскорблении президента Кароля Навроцкого и его супруги Марты Навроцкой из-за публикации мема в Facebook.

Об этом сообщает Gazeta Radomszczańska, пишет "Европейская правда".

По данным издания, дело касается поста, который Слюсарчик опубликовал в августе 2025 года, через 11 дней после инаугурации Навроцкого. Чиновник распространил изображение, на котором Марта Навроцкая была стилизована под принцессу, с надписью "Первая леди Польши", и добавил комментарий: "А где Шрек???".

Изображение, опубликованное Слюсарчиком

На следующий день в районную прокуратуру города Радомско поступило заявление о возможном совершении преступления. Заявитель утверждал, что сравнение президента со Шреком, а первой леди – с Фионой (одной из главных героинь мультфильма "Шрек". – Ред.) оскорбительно.

Прокуратура возбудила расследование по статье о публичном оскорблении президента, которая предусматривает уголовное наказание (до трех лет лишения свободы), а также по статье об оскорблении физического лица в отношении первой леди.

В рамках расследования полиция допросила Слюсарчика, а прокуратура обратилась к компании Meta, владельцу Facebook, с запросом об IP-адресах пользователей, распространявших соответствующие изображения. Также следователи привлекли лингвистического эксперта, чтобы установить, может ли слово "Шрек" считаться оскорбительным в отношении президента. По информации издания, стоимость экспертизы превысила 5 тысяч злотых.

В мае 2026 года прокуратура официально предъявила Слюсарчику обвинение. Во время допроса в июне он не признал вины.

Адвокат чиновника Михал Спольницкий заявил, что следствие проигнорировало контекст мема. По его словам, изображение Марты Навроцкой в образе сказочного персонажа сначала активно распространяли сторонники президента, а пост его клиента носил саркастический характер и был направлен скорее на авторов рисунка, а не на президентскую чету.

Сам Слюсарчик назвал обвинение абсурдным и заявил, что правоохранители должны заниматься более серьёзными делами.

В то же время автор поста Анджей Гавликовский поддержал решение прокуратуры, подчеркнув, что публичные должностные лица должны соблюдать стандарты общественной дискуссии и не прибегать к высмеиванию оппонентов.

Как отмечает издание, сравнение польских политиков со Шреком уже встречалось в публичной риторике. В частности, в 2010 году Дональд Туск так назвал Гжегожа Схетыну, а во время президентской кампании 2025 года аналогичное сравнение в отношении Навроцкого использовала бывшая первая леди Йоланта Квасьневская.

Напомним, в конце июня польские правоохранительные органы задержали 36-летнего гражданина Украины, который, как утверждается, угрожал президенту Каролю Навроцкому в сети.

Стоит отметить, что одно из новых исследований общественного мнения в Польше показало стремительный рост поддержки президента Навроцкого, что может быть связано с его решением об отзыве награды, врученной президенту Украины.