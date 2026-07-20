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США провели дев'яту серію ударів по Ірану і розповіли, що стало цілями

Новини — Понеділок, 20 липня 2026, 09:17 — Уляна Кричковська-Богданова

Центральне командування США (CENTCOM) за наказом верховного головнокомандувача завершило дев’ятий раунд ударів по Ірану.

Про це CENTCOM повідомило у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, американські військові вдарили по іранських військових командних пунктах, об’єктах протиповітряної оборони та берегового спостереження, морських об’єктах, пускових установках ракет і безпілотників.

Окрім цього, під удар США потрапили мережі зв’язку. Як зазначили у CENTCOM, метою цього удару було подальше "обмеження здатності Ірану атакувати комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку".

"Сили CENTCOM залишаються надзвичайно пильними, зосередженими, боєздатними та готовими до дій", – додали у заяві.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться. 

Також Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об’єкту на території Йорданії.

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США Іран Близький Схід
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