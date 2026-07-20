США нанесли девятую серию ударов по Ирану и сообщили, что стало целями

Центральное командование США (CENTCOM) по приказу верховного главнокомандующего завершило девятый раунд ударов по Ирану.

Об этом CENTCOM сообщило в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, американские военные нанесли удары по иранским военным командным пунктам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым установкам ракет и беспилотникам.

Кроме того, под удар США попали сети связи. Как отметили в CENTCOM, целью этого удара было дальнейшее "ограничение способности Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив".

"Силы CENTCOM остаются чрезвычайно бдительными, сосредоточенными, боеспособными и готовыми к действиям", – добавили в заявлении.

Напомним, американский президент Дональд Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.

Также Соединенные Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести еще одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.