Бернем станет четвертым премьером Британии при правлении короля Чарльза

В понедельник, 20 июля, Энди Бернем станет новым премьер-министром Великобритании – уже четвертым за время правления короля Чарльза III, которое началось лишь в 2022 году.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Бернем сменит лейбориста Кира Стармера, а до него при правлении Чарльза III премьер-министрами успели побыть консерваторы Риши Сунак и Лиз Трасс.

Это означает, что сегодня король вновь выполнит свою роль главы государства, попрощавшись с уходящим в отставку премьер-министром во время последней частной аудиенции, а затем поздравив нового премьера.

Все это произойдет в Букингемском дворце, куда новоназначенного премьер-министра приводят на встречу с королем, и где Бернему будет поручено сформировать правительство.

Раньше эта церемония называлась "целование руки", ведь новоназначенный премьер-министр целовал руку монарха. Но теперь это рукопожатие, после которого делают фото на память.

Визит в королевский дворец может показаться несколько старомодным ритуалом, отмечает BBC, но он также является частью стабильного процесса передачи власти.

Напомним, 17 июля Энди Бернем был избран лидером Лейбористской партии.

Ранее Бернем изложил своё видение внешней политики, пообещав продолжать поддержку Украины на том же уровне.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.