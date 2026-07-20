Литовський міністр: Путіну потрібна нова перемога й він дивиться на Балтію та Польщу

Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі LRT.

За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи сьогодні вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога.

"Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща", – сказав він.

Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю агентству BNS підтвердив повідомлення, що кілька тижнів тому поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО.

За словами президента, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.

Тим часом начальник Генерального штабу Литви генерал Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокацій із застосуванням військових засобів.

Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".