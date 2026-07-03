ЗМІ: США попереджали Польщу, що Росія може "випробувати НАТО" гібридним нападом

Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Про це йдеться у публікаціях The Telegraph і Onet, пише "Європейська правда".

Від близьких до президента Польщі джерел надійшли "зливи" про те, що Вашингтон нібито передавав Варшаві попередження, що Росія розглядає збройну провокацію проти країни з метою "випробувати" НАТО, а також змусити західних партнерів призупинити допомогу Україні.

Нібито йдеться про перспективу кількох місяців.

За словами співрозмовників Onet, сценарії можливих провокацій можуть включати атаки безпілотниками проти об'єктів критичної інфраструктури, таких як електростанції, або симуляція масованої повітряної атаки, щоб змусити Польщу активувати ППО.

Найбільш радикальним сценарієм може бути гібридна атака у прикордонні – не виключено, що за участі також білоруських військових. Росія може подати це як те, що військовослужбовці "заблукали" через перебої з сигналом GPS, або вигадати "рятувальну місію" через те, що її гелікоптер потрапив в аварійну ситуацію і військові поспішали на допомогу.

Розрахунок Москви може полягати у тому, що Польща – у тому числі через тиск США – утримається від рішучої відповіді. Ситуація, коли росіяни після провокації повернуться додому без жодних наслідків, може сприйматися Кремлем як перемога.

Проте також допускають, що Росія може виставити умовою виходу з польської території припинення підтримки України.

Наближене до президента Кароля Навроцького джерело повідомило, що США "систематично інформують Польщу про будь-які нові російські плани конвенційної атаки на східному фланзі НАТО, що може стосуватися і безпосередньо Польщі".

Ще одне джерело, посол однієї з країн НАТО, підтвердив, що провокація РФ проти когось із держав Балтії або Польщі є серйозним ризиком. Те саме сказав анонімний співрозмовник у польському Міноборони.

Четвертий співрозмовник, особа з безпекових кіл країн Балтії, підтвердив The Telegraph, що такі плани нібито дійсно обговорюються у Москві. Також розглядається варіант виставити провокацію такою, що "насправді була скоєна Україною".

У разі провокації з наземною операцією потенційне вторгнення можливе і з території Білорусі, і з Калінінградської області.

Перед цим латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Міністерство оборони Нідерландів у стратегічному документі припустило, що у разі паузи у війні з Україною Росія може розпочати обмежену операцію проти країни НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.