Сікорський: РФ може готувати провокацію з українськими дронами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Заяву польського міністра наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Очільник польського зовнішньополітичного відомства під час візиту до США підтвердив, що Польща очікує на подібну російську провокацію, і додав, що ключову роль у ній можуть відіграти українські дрони.

"Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна-член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони та використати їх для нападу на країну-члена НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад", – сказав Сікорський.

За його словами, господар Кремля Владімір Путін може вдатись до подібних дій, "скільки він у відчаї й програє".

"Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Глівіцьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху. Наше послання Владіміру Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього", – підкреслив міністр.

Сікорський висловлював переконання, що Росії бракує засобів, щоб зараз атакувати Польщу, втім Москва може вдатися до провокацій проти країни.

Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".