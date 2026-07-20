Литовский министр: Путину нужна новая победа, и он присматривается к Балтии и Польше

Поскольку Россия не способна одержать победу в войне против Украины, Кремль ищет альтернативный вариант победы и сейчас рассматривает Балтийский регион и Польшу как наиболее вероятную следующую цель.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в эфире LRT.

По его словам, война в Украине развивается не так, как планировала Россия. Россияне не могут победить, а взрывы сегодня уже звучат в самой России и наблюдается дефицит топлива. Российское общество, подчеркнул Каунас, уже ставит под сомнение режим Кремля, спрашивая, почему это происходит и где обещанная победа.

"Кремлю, Путину, нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и в этом случае ближайшей целью являются Балтийский регион и Польша", – сказал он.

Его заявление прозвучало после того, как президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS подтвердил сообщения, которые несколько недель назад распространялись в зарубежных СМИ, согласно которым Россия планировала провокации в Польше или странах Балтии с целью проверить единство НАТО.

По словам президента, такая оценка основана на данных разведки и касается возможных российских атак на критическую инфраструктуру в регионе, которые могут быть осуществлены как с помощью обычных военных средств, так и с помощью так называемых гибридных тактик.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.

Между тем начальник Генерального штаба Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что на данный момент нет очевидной угрозы обычной военной агрессии со стороны России против Литвы или других стран Балтии, хотя нельзя исключать провокаций с применением военных средств.

Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".