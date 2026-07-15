Президент Литви: Росія готує атаку на нашу інфраструктуру

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про наявність розвідувальних даних, які свідчать про можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа підтвердив повідомлення, що раніше з’явилися в закордонних ЗМІ, про те, що Москва може готувати обмежені атаки на об’єкти критичної інфраструктури регіону з використанням як звичайних, так і інших засобів.

"Ми отримали такі сигнали від наших розвідувальних служб. Вони не вказують конкретне місце чи час, оскільки це просто неможливо визначити. Інша сторона може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки або передбачувану ціль", – сказав він.

За словами президента Литви, російські операції "з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури".

Він не надав доказів на підтвердження цієї оцінки й не назвав можливі цілі.

Як зазначив Науседа, у зв’язку з цією загрозою Литва останнім часом посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури.

Він також додав, що влада готується до широкого спектра можливих атак, які могли б порушити роботу ключових об’єктів.

"Важливо все, що може зупинити роботу цих об’єктів, оскільки вони важливі не тільки самі по собі, але й забезпечують функціонування всієї системи, особливо нашу синхронізацію з континентальною європейською електромережею", – підкреслив Науседа.

Також глава польського МЗС Радослав Сікорський заявляв, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".