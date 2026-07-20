Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Кир Стармер в понедельник, 20 июля, официально подал в отставку с поста премьер-министра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Букингемском дворце; заявление приводит Sky News.

"Сегодня утром член парламента сэр Кир Стармер был на аудиенции у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял. Король также принял леди Стармер", – заявили во дворце.

В настоящее время в Великобритании нет премьер-министра, пока король позже в понедельник не попросит Энди Бернема сформировать правительство.

Перед визитом к королю Стармер выступил с последней речью в качестве главы правительства Великобритании.

20 июля Энди Бернем станет новым премьер-министром Великобритании – уже четвертым за время правления короля Чарльза III, которое началось лишь в 2022 году.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.