У Польщі обговорять загрозу провокації РФ з використанням перехоплених українських дронів

Безпековий комітет уряду Польщі проведе обговорення щодо загрози російської провокації з використанням українських ударних безпілотників, які потрапили у руки противника відносно цілими.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Росія до цього часу перехопила чимало ударних БпЛА, якими Україна атакує цілі на території РФ, і потенційно може використати їх для гібридних провокацій "під фальшивим прапором" проти європейських сусідів.

Він зазначив, що Польща має бути готова до цього сценарію і таку загрозу обговорять у вранці у вівторок на засіданні безпекового комітету Ради міністрів.

"Це буде однією з ключових тем завтрашньої зустрічі", – сказав Косіняк-Камиш, додавши, що також будуть говорити про посилення готовності до загроз у кіберпросторі і загроз для критичної інфраструктури.

"Наші партнери у державах Балтії, Фінляндія, Румунія теж говорять про це. Ми бачимо, що це актуальна загроза для усього східного флангу НАТО", – додав міністр.

Як відомо, протягом весни-початку літа 2026 року українські ударні БпЛА, якими Україна атакує цілі в РФ, неодноразово опинялись на території держав Балтії та Фінляндії, збившись з курсу під впливом РЕБ. В одному випадку дрони влетіли у порожній резервуар на нафтобазі у Латвії.

У двох випадках патрульні винищувачі сил НАТО збили безпілотники – один над Естонією, інший над Латвією.

Україна тоді перепросила у партнерів за інциденти, пояснюючи їх дією ворожих засобів РЕБ (детально на цю тему – у статті Друзів України лякають дрони).

У червні заблукалий морський дрон вибухнув в Румунії у порту Констанци.