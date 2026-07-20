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У Польщі обговорять загрозу провокації РФ з використанням перехоплених українських дронів

Новини — Понеділок, 20 липня 2026, 14:04 — Марія Ємець

Безпековий комітет уряду Польщі проведе обговорення щодо загрози російської провокації з використанням українських ударних безпілотників, які потрапили у руки противника відносно цілими. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Росія до цього часу перехопила чимало ударних БпЛА, якими Україна атакує цілі на території РФ, і потенційно може використати їх для гібридних провокацій "під фальшивим прапором" проти європейських сусідів. 

Він зазначив, що Польща має бути готова до цього сценарію і таку загрозу обговорять у вранці у вівторок на засіданні безпекового комітету Ради міністрів.

"Це буде однією з ключових тем завтрашньої зустрічі", – сказав Косіняк-Камиш, додавши, що також будуть говорити про посилення готовності до загроз у кіберпросторі і загроз для критичної інфраструктури. 

"Наші партнери у державах Балтії, Фінляндія, Румунія теж говорять про це. Ми бачимо, що це актуальна загроза для усього східного флангу НАТО", – додав міністр.

Як відомо, протягом весни-початку літа 2026 року українські ударні БпЛА, якими Україна атакує цілі в РФ, неодноразово опинялись на території держав Балтії та Фінляндії, збившись з курсу під впливом РЕБ. В одному випадку дрони влетіли у порожній резервуар на нафтобазі у Латвії. 

У двох випадках патрульні винищувачі сил НАТО збили безпілотники – один над Естонією, інший над Латвією. 

Україна тоді перепросила у партнерів за інциденти, пояснюючи їх дією ворожих засобів РЕБ (детально на цю тему – у статті Друзів України лякають дрони). 

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Польща Війна з РФ
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