Україна відповіла на письмовий запит Румунії про інцидент з морським дроном у Констанці

Україна надала відповідь на письмовий запит Румунії стосовно інциденту з морським безпілотником, який випадково опинився у порту Констанци та вибухнув.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У Міноборони Румунії повідомили, що отримали від українських колег відповіді на 14 запитань міністра оборони стосовно інциденту з морським безпілотником, який 5 червня вибухнув у порту Констанци.

У відповіді йдеться, що у другій половині дня 4 червня українські оператори втратили зв’язок з чотирма морськими дронами "Сарган-3000", коли вони перебували в районі окупованого РФ Севастополя, прямуючи у східну частину Чорного моря. Після того військові не могли відновити зв’язок з апаратами та вже ніяк не могли впливати на їхній рух.

Вранці 5 червня о 9:54 ВМС України повідомили румунських колег про загрозу, яку можуть становити збиті з курсу безпілотники, та передали планові інтервали їхньої самодетонації, пояснивши також, що через втрату зв’язку не можуть скасувати запланований самопідрив дронів.

"За словами української сторони, це був поодинокий інцидент, найімовірніше спричинений засобами радіоелектронної боротьби РФ", – зазначили у Міноборони Румунії.

Вони зі свого боку попросили Україну встановити постійний канал зв’язку між морськими силами. Сторони також визначили оперативні процедури інформування одне одного про можливі ризики у Чорному морі.

"Також міністр національної оборони офіційно попросив українську сторону програмувати усі морські дрони, що запускаються у Чорне море, так, щоб вони самостійно детонували у безпечних зонах, за межами зон інтересів Румунії, якщо вони опиняться там з тих чи інших причин", – додали у заяві.

Нагадаємо, 5 червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕБ, вибухнув у румунському порту Констанца. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Згодом міністри закордонних справ України та Румунії провели телефонну розмову, однією з тем якої було запобігання новим інцидентам з безпілотниками.