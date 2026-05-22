У Латвії допускають, що "заблукалі" українські дрони влетіли у нафтобазу через ШІ-складову 

Причиною влучання одразу двох "заблукалих" українських безпілотників у порожні нафтові резервуари на території Латвії потенційно може бути ШІ-складова у програмуванні курсу цих апаратів.

Як повідомляє LSM, пише "Європейська правда", таке припущення висловив очільник Центру компетенцій безпілотних систем у ЗС Латвії Модріс Кайрішс.

Коментар Кайрішса наводять у статті-поясненні про те, яким чином російські засоби радіоелектронної боротьби можуть збивати з курсу українські ударні дрони, внаслідок чого вони залітають в країни Балтії, хоча не мали б цього робити.

Кайрішс зазначив, що однакове місце влучання заблукалих дронів, які влетіли у нафтобазу в Резекне 7 травня, дозволяє припускати, що апарати мають елементи штучного інтелекту у програмуванні.

"Далекобійні дрони мають елементи ШІ. Вони можуть "видивлятися" цілі, на які їх запрограмували. Тож це може бути поясненням, чому вони врізалися у резервуари нафтового терміналу, які візуально подібні до цілей на російській території", – зазначив Модріс Кайрішс.

Офіційних підтверджень з цього приводу досі не озвучували, дане припущення подають як одну з версій.

Україна після цього інциденту – досі найсерйознішого з усіх - визнала, що у нафтобазу влучили її дрони через російську РЕБ. Нагадаємо, ці події стали тригером для розпаду латвійської урядової коаліції.

Виконувачка обов’язків глави МЗС Латвії Байба Браже сказала, що Рига не бачить причин застосовувати "консультаційну" статтю 4 Договору НАТО через заблукалі українські дрони, оскільки це ситуація іншого характеру.

Вона вкотре відкинула російську дезінформацію про нібито дозвіл від країн Балтії Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, зауваживши, що у Москві шукають виправдання своїй вразливості перед українськими ударами.

