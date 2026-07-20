В Польше обсудят угрозу провокации РФ с использованием перехваченных украинских дронов

Комитет по безопасности правительства Польши проведет обсуждение угрозы российской провокации с использованием украинских ударных беспилотников, которые попали в руки противника практически в целости и сохранности.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия к настоящему моменту перехватила немало ударных БПЛА, которыми Украина атакует цели на территории РФ, и потенциально может использовать их для гибридных провокаций "под ложным флагом" против европейских соседей.

Он отметил, что Польша должна быть готова к такому сценарию, и эту угрозу обсудят утром во вторник на заседании комитета по безопасности Совета министров.

"Это будет одной из ключевых тем завтрашней встречи", – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что также будут обсуждать усиление готовности к угрозам в киберпространстве и угрозам для критической инфраструктуры.

"Наши партнеры в странах Балтии, Финляндии, Румынии тоже говорят об этом. Мы видим, что это актуальная угроза для всего восточного фланга НАТО", – добавил министр.

Как известно, в течение весны и начала лета 2026 года украинские ударные БПЛА, с помощью которых Украина атакует цели в РФ, неоднократно попадали на территорию стран Балтии и Финляндии, сбившись с курса под воздействием РЭБ. В одном случае дроны влетели в пустой резервуар на нефтебазе в Латвии.

В двух случаях патрульные истребители сил НАТО сбили беспилотники – один над Эстонией, другой над Латвией.

Украина тогда извинилась перед партнерами за инциденты, объяснив их действием вражеских средств РЭБ (подробнее на эту тему – в статье Друзей Украины пугают дроны).

В июне заблудившийся морской дрон взорвался в Румынии в порту Констанцы.