Зеленський привітав нового прем’єра Британії із вступом на посаду

Президент Володимир Зеленський привітав Енді Бернема із вступом на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський відзначив готовність "працювати разом у всіх можливих форматах".

"Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими. Чекаю на нашу розмову пізніше сьогодні", – додав він.

Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.