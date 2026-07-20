Зеленский поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность

Президент Владимир Зеленский поздравил Энди Бернема со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский отметил готовность "работать вместе во всех возможных форматах".

"Мы очень ценим политическую, оборонную и ценностную поддержку со стороны Великобритании. Основа наших двусторонних отношений прочнее, чем когда-либо, и мы будем продолжать укреплять друг друга. Жду нашего разговора позже сегодня", – добавил он.

Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.