Винищувачі НАТО тричі піднімалися на перехоплення літаків РФ над Балтією

Винищувачі НАТО, які виконують місію повітряної поліції в країнах Балтії, минулого тижня тричі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських військових літаків, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Литви, інформує "Європейська правда".

За даними литовського оборонного відомства, 13 липня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації двох винищувачів Су-30, які прямували з Калінінградської області до материкової частини Росії.

Літаки летіли з увімкненими радіолокаційними транспондерами, але без планів польоту, підтримуючи зв’язок із Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

14 липня винищувачі повітряної поліції НАТО ідентифікували розвідувальний літак Іл-20, який вилетів із Калінінградської області та повернувся назад. Літак летів із вимкненим транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок із РЦУП.

Того ж дня винищувачі НАТО ідентифікували транспортний літак Іл-76, що прямував з материкової частини Росії до Калінінградської області. Він летів із увімкненим транспондером, без плану польоту, але підтримував радіозв’язок із РЦУП.

Минулої п’ятниці винищувачі НАТО також вилітали для ідентифікації розвідувального літака Іл-20М, який летів без увімкненого транспондера та плану польоту, проте підтримував зв’язок із РЦУП.

Нагадаємо, 2 липня британські винищувачі F-35, що злетіли з авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі, перехопили та супроводили російські літаки.

У п’ятницю, 12 червня, винищувачі Повітряних сил Швеції двічі підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків поблизу шведського повітряного простору над Балтійським морем.