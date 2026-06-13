Шведські винищувачі двічі перехоплювали літаки РФ над Балтійським морем

У п’ятницю, 12 червня, винищувачі Повітряних сил Швеції двічі підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків поблизу шведського повітряного простору над Балтійським морем.

Про це йдеться у заяві шведських Збройних сил, яку вони опублікували у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen після виявлення російської авіації в регіоні.

У двох окремих інцидентах були зафіксовані російські літаки Су-24 та Су-34. Після отримання сигналу тривоги шведські винищувачі оперативно вилетіли для ідентифікації та супроводу російських бортів.

У заяві наголосили, що порушення повітряного простору країни не сталося. Дії винищувачів були спрямовані на захист повітряного простору та моніторинг активності поблизу кордонів Швеції.

У травні Міністерство оборони Великої Британії розповіло, що минулого місяця російські винищувачі кілька разів перехоплювали літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил над Чорним морем.

Наприкінці квітня Повітряні сили Польщі перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем.