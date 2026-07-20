Истребители НАТО трижды поднимались на перехват самолетов РФ над Балтией

Истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.

Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Литвы, передает "Европейская правда".

По данным литовского оборонного ведомства, 13 июля истребители НАТО вылетели для идентификации двух истребителей Су-30, которые направлялись из Калининградской области в материковую часть России.

Самолеты летели с включенными радиолокационными транспондерами, но без планов полета, поддерживая связь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

14 июля истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали разведывательный самолет Ил-20, который вылетел из Калининградской области и вернулся обратно. Самолет летел с выключенным транспондером, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с РЦУП.

В тот же день истребители НАТО идентифицировали транспортный самолет Ил-76, следовавший из материковой части России в Калининградскую область. Он летел с включенным транспондером, без плана полета, но поддерживал радиосвязь с РЦУП.

В минувшую пятницу истребители НАТО также вылетели для идентификации разведывательного самолета Ил-20М, который летел без включенного транспондера и плана полета, однако поддерживал связь с РЦУП.

Напомним, 2 июля британские истребители F-35, взлетевшие с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море, перехватили и сопроводили российские самолеты.

В пятницу, 12 июня, истребители Военно-воздушных сил Швеции дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов вблизи шведского воздушного пространства над Балтийским морем.