Британія перехопила два російські літаки, які маневрували біля авіаносця

Велика Британія перехопила два російські літаки Bear F (Ту-142), які неодноразово наближалися до ударної групи британського авіаносця в Норвезькому морі, здійснюючи "небезпечні та непрофесійні" маневри.

Про це з посиланням на Міноборони країни повідомляє Politico, передає "Європейська правда".

2 липня британські винищувачі F-35, що злетіли з авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі, перехопили та супроводили російські літаки.

Зазначається, що російські Ту-142 скинули велику кількість сонобуїв – пристроїв, які можуть виконувати функцію підводних мікрофонів для виявлення та відстеження підводних човнів – у безпосередній близькості від авіаносця.

Цей крок зроблено на тлі того, що Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціальних сил НАТО, який Міністерство оборони описує як "передовий загін" груп швидкого розгортання Альянсу, "здатний розгорнутися в будь-якій точці світу протягом кількох днів".

Минулого тижня повідомлялося, що суперяхта російського правителя Владіміра Путіна вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів пропливає вздовж узбережжя Норвегії, повертаючись до Росії. Також її зафіксували біля берегів Данії.

У розмові з Politico міністр оборони Ден Джарвіс відмовився сказати, чи відстежує авіаносець HMS Prince of Wales це судно, але зазначив, що "ми знаємо, де воно перебуває".

"Сам факт переміщення яхти – це ще один бойовий індикатор, якщо вжити вислів з мого минулого, – що він [Путін] перебуває під дедалі більшим тиском", – додав британський міністр.

Яхта перед повномасштабним вторгненням стояла на ремонтах у німецькому Гамбурзі і вийшла звідти 7 лютого, за сімнадцять днів до початку повномасштабної війни Росії проти України.

У червні також повідомлялося, що винищувачі Повітряних сил Швеції двічі підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків над Балтійським морем.