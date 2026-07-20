Італія заявила про висилку з Росії свого військового аташе

У Міністерстві закордонних справ Італії заявили, що Росія вислала військового аташе італійського посольства разом з одним з його співробітників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Італійський міністр назвав цей крок російської сторони безпідставним.

"Це є явним актом помсти за вислання Італією двох російських військових аташе, яких дійсно було спіймано на гарячому під час здійснення шпигунської діяльності, що становила загрозу для нашої національної безпеки", – наголосив він.

Як відомо, 9 липня МЗС Італії оголосило про висилку двох військових аташе російського посольства в Римі, відповідальних за шпигунську діяльність на користь Москви.

Рішення про видворення аташе ухвалили після того, як стало відомо, що в Римі заарештували двох колишніх співробітників розвідувальних служб за підозрою у шпигунстві на РФ.

Вважається, що вони передавали секретну інформацію ймовірному агенту російської розвідки, який користується дипломатичним імунітетом в країні.