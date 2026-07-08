В Італії затримали ексрозвідників за підозрою у шпигунстві для Росії

В Італії заарештували двох колишніх співробітників розвідувальних служб, які, як вважається, передавали секретну інформацію ймовірному агенту російської розвідки, який користується дипломатичним імунітетом в країні.

Про це повідомляє ANSA, передає "Європейська правда".

Заарештовані – 59-річний Гавіно Рауль Пірас і 59-річний Вінченцо ді Паскуале – є колишніми карабінерами, які до цього працювали в Агентстві внутрішньої інформації та безпеки (AISI). Їм висунуто звинувачення у злочинах шпигунства, розголошенні секретної інформації та несанкціонованому доступі до комп'ютерної або телекомунікаційної системи.

За даними слідства, особою, яка мала ексклюзивний контакт з ймовірним російським агентом, був Пірас. На відео, отриманих правоохоронцями, видно, як вони передають один одному записки, обмінюються мобільними телефонами, захованими в мікрохвильовій печі, або ховають цифрові карти пам'яті в щілині у вуличній стіні.

Під час розмов російський агент робив запити на інформацію, а італієць за певну плату надавав запитувані дані. Під час обшуку в підозрюваного нібито було знайдено 25 тисяч євро готівкою.

Вважається, що вони отримували інформацію з п'яти джерел, включаючи чотирьох чинних військовослужбовців. Наразі всі підозрювані перебувають під слідством з різних причин, зокрема за "передавання інформації щодо державної безпеки", "політичне чи військове шпигунство", "розголошення державної таємниці" та "розголошення інформації, розкриття якої було заборонено".

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав цю справу "верхівкою гігантського айсберга, що складається із зовнішніх ворогів та внутрішніх зрадників, які готові продати свою націю за гроші, владу чи особисту вигоду".

"Не може бути жодної толерантності, особливо коли до справи залучені відповідальні особи, до будь-кого, хто ставить під загрозу або ризикує безпекою Італії. Захист національної безпеки, секретної інформації та інституцій є першочерговим інтересом держави та не може терпіти жодної форми компромісу", – заявив міністр.

Минулого тижня у Швеції за підозрою у шпигунстві затримали двох осіб, громадян Китаю і Малайзії.

Того ж тижня у Польщі затримали двох осіб за підозрою у шпигунстві для Білорусі.