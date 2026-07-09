Італія висилає двох військових аташе посольства Росії через шпигунство

Міністерство закордонних справ Італії у четвер ухвалило рішення вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, відповідальних за шпигунську діяльність на користь Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив глава МЗС Антоніо Таяні в X.

Генеральний секретар італійського МЗС повідомив російському послу в Римі, що аташе Іван Горбачов та Міхаїл Астахов повинні покинути Італію протягом 3 днів.

Уряд вирішив вислати двох військових аташе посольства Російської Федерації, відповідальних за шпигунську діяльність, яку виявили в ході розслідування прокуратури Рима.

"Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій та у сферу національної безпеки", – заявив Таяні.

Рішення про видворення аташе ухвалили після того, як стало відомо, що в Римі заарештували двох колишніх співробітників розвідувальних служб за підозрою у шпигунстві на РФ. Вважається, що вони передавали секретну інформацію ймовірному агенту російської розвідки, який користується дипломатичним імунітетом в країні.

Минулого тижня у Швеції за підозрою у шпигунстві затримали двох осіб, громадян Китаю і Малайзії.