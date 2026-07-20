Италия заявила о высылке из России своего военного атташе

В Министерстве иностранных дел Италии заявили, что Россия выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом у себя в Х написал глава МИД Италии Антонио Таяни.

Итальянский министр назвал этот шаг российской стороны необоснованным.

"Это явный акт мести за высылку Италией двух российских военных атташе, которые действительно были пойманы с поличным во время осуществления шпионской деятельности, представлявшей угрозу для нашей национальной безопасности", – подчеркнул он.

Как известно, 9 июля МИД Италии объявил о высылке двух военных атташе российского посольства в Риме, ответственных за шпионскую деятельность в интересах Москвы.

Решение о высылке атташе было принято после того, как стало известно, что в Риме арестовали двух бывших сотрудников разведывательных служб по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Считается, что они передавали секретную информацию предполагаемому агенту российской разведки, пользующемуся дипломатическим иммунитетом в стране.