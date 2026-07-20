Трамп попереджає Іран про жорсткі заходи після загибелі американських військових

Президент США Дональд Трамп попереджає Іран про жорсткі заходи у відповідь у зв’язку із загибеллю американських військовослужбовців з вини минулими вихідними.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

"Кожного разу, коли Іран вбиває американського солдата, він платитиме за це багаторазово!" – зазначив Трамп.

За словами президента, він довів свої вказівки до відома вищого військового керівництва.

"Ця директива була передана міністру оборони Піту Гегсету, голові Об’єднаного комітету начальників штабів Деніелу Кейну та всім керівникам збройних сил", – додав Трамп.

Раніше Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об’єкту на території Йорданії.

Трамп заявляв, що США знову "дуже сильно" вдарили по Ірану "на честь" загиблих американських військовослужбовців.