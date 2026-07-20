Трамп: США "дуже сильно" вдарили по Ірану на честь загиблих військових

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США знову "дуже сильно" вдарили по Ірану "на честь" загиблих американських військовослужбовців.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, коли повертався до Вашингтона після фіналу чемпіонату світу з футболу, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Раніше Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об’єкту на території Йорданії.

"Сьогодні вночі ми знову завдали їм дуже сильного удару, і зробили це на честь, ймовірно, трьох великих патріотів", – заявив Трамп.

Американський президент також зазначив, що ті, хто загинув, боролися за те, щоб "Іран не зміг отримати ядерну зброю".

Як писали, Центральне командування США (CENTCOM) за наказом верховного головнокомандувача завершило дев’ятий раунд ударів по Ірану.

Нагадаємо, Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться.