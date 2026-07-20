Трамп предупреждает Иран о жестких мерах после гибели американских военных

Президент США Дональд Трамп предупреждает Иран о жестких ответных мерах в связи с гибелью американских военнослужащих по вине Ирана в минувшие выходные.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это многократно!" – отметил Трамп.

По словам президента, он довел свои указания до сведения высшего военного руководства.

"Эта директива была передана министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил", – добавил Трамп.

Ранее Соединённые Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести ещё одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.

Трамп заявлял, что США вновь "очень сильно" нанесли удар по Ирану "в честь" погибших американских военнослужащих.