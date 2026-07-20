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Трамп предупреждает Иран о жестких мерах после гибели американских военных

Новости — Понедельник, 20 июля 2026, 20:21 — Ирина Кутелева

Президент США Дональд Трамп предупреждает Иран о жестких ответных мерах в связи с гибелью американских военнослужащих по вине Ирана в минувшие выходные.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это многократно!" – отметил Трамп.

По словам президента, он довел свои указания до сведения высшего военного руководства.

"Эта директива была передана министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил", – добавил Трамп.

Ранее Соединённые Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести ещё одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.

Трамп заявлял, что США вновь "очень сильно" нанесли удар по Ирану "в честь" погибших американских военнослужащих.

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Трамп Иран
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