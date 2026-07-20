Прем'єр Британії визначився зі своїм міністром закордонних справ

Посаду міністра закордонних справ в новому уряді Великої Британії під керівництвом Енді Бернема обійме Ед Мілібенд.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, Мілібенд, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, спочатку вважався фаворитом на посаду міністра фінансів.

Однак замість цього йому було запропоновано іншу з чотирьох найважливіших державних посад: міністра закордонних справ Великої Британії.

Ед Мілібенд. Фото: пресслужба британського уряду

Для Мілібенда, який також очолював Лейбористську партію у період з 2010 по 2015 рік, це все одно є значним підвищенням, додає Sky News.

Тим часом Шабана Махмуд, яка прийшла на Даунінг-стріт разом із Мілібендом, залишиться на посаді міністерки внутрішніх справ.

Раніше стало відомо, що колишній очільник британського Міноборони Джон Гілі у новому уряді стане міністром фінансів.

Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.