Премьер Британии определился со своим министром иностранных дел

Должность министра иностранных дел в новом правительстве Великобритании под руководством Энди Бернема займет Эд Милибэнд.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Как отмечает телеканал, Милибенд, ранее занимавший пост министра энергетики, изначально считался фаворитом на должность министра финансов.

Однако вместо этого ему предложили другую из четырёх важнейших государственных должностей: министра иностранных дел Великобритании.

Эд Милибэнд. Фото: пресс-служба британского правительства

Для Милибенда, который также возглавлял Лейбористскую партию в период с 2010 по 2015 год, это все равно является значительным повышением, добавляет Sky News.

Между тем Шабана Махмуд, которая пришла на Даунинг-стрит вместе с Милибендом, останется на посту министра внутренних дел.

Ранее стало известно, что бывший глава британского Минобороны Джон Хили в новом правительстве станет министром финансов.

Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.