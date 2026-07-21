В уряді Британії вперше з'явився міністр, відповідальний за ШІ

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив Канішку Нараяна міністром з питань штучного інтелекту, тим самим вперше піднісши цю посаду до рівня члена кабінету міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Нараян, політик з Вельсу, який представляє Лейбористську партію, був призначений молодшим міністром з питань штучного інтелекту та безпеки в інтернеті у вересні 2025 року за часів попередника Бернема – Кіра Стармера.

Канішка Нараян

На цій посаді він працював під керівництвом міністерки з питань технологій Ліз Кендалл, яку Бернем усунув у понеділок.

Велика Британія – не перша країна G7, яка призначила міністра з питань штучного інтелекту на високому рівні: Франція та Канада створили подібні посади протягом останніх двох років.

Бернем мало що говорив про свою стратегію щодо ШІ та технологій. Йому та Нараяну доведеться зайняти позицію у дебатах щодо технологічного суверенітету в Європі.

Повідомляли також, що колишній очільник британського Міноборони Джон Гілі у новому уряді стане міністром фінансів.

А міністром закордонних справ Бернем обрав Еда Мілібенда, який раніше очолював Міністерство енергетики.

Детальніше про наступника Кіра Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.