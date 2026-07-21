В Британии впервые появился министр, ответственный за ИИ

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил Канишку Нараяна министром по вопросам искусственного интеллекта, тем самым впервые придав этой должности статус члена кабинета министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Нараян, политик из Уэльса, представляющий Лейбористскую партию, был назначен младшим министром по вопросам искусственного интеллекта и безопасности в интернете в сентябре 2025 года при предшественнике Бернема – Кире Стармере.

Канишка Нараян

На этой должности он работал под руководством министра по вопросам технологий Лиз Кендалл, которую Бернем отстранил в понедельник.

Великобритания – не первая страна G7, назначившая министра по вопросам искусственного интеллекта на высоком уровне: Франция и Канада создали аналогичные должности в течение последних двух лет.

Бернем мало что говорил о своей стратегии в отношении ИИ и технологий. Ему и Нараяну предстоит занять позицию в дебатах о технологическом суверенитете в Европе.

Сообщалось также, что бывший глава британского Минобороны Джон Хили в новом правительстве станет министром финансов.

А министром иностранных дел Бернем назначил Эда Милибенда, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

Подробнее о преемнике Кира Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.