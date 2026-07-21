В Греції чоловік з ножем напав на туристів біля Акрополя: є поранені

У Греції двоє туристів отримали поранення вранці у вівторок внаслідок нападу з ножем біля входу на територію археологічного комплексу Акрополя – одного з найвідвідуваніших місць Афін.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на місцеву поліцію, інформує "Європейська правда".

За даними грецької поліції, інцидент стався близько 08:05, коли озброєний ножем чоловік напав на пару греко-американських туристів.

Жінка отримала легке поранення руки, чоловік – більш серйозне поранення ноги. Медики надали першу допомогу та доставили постраждалих до лікарні.

Згідно з попередньою інформацією, незадовго до нападу до служби негайного реагування надійшло повідомлення про чоловіка з ножем, який погрожував перехожим біля південного входу на археологічну територію, навпроти Музею Акрополя.

Зловмисник був знешкоджений і затриманий співробітниками Департаменту поліції Афін. Про його мотиви поки що не повідомляється.

За даними місцевих ЗМІ, затриманий – чоловік віком приблизно 45 років, якого раніше помічали за агресивною поведінкою в туристичній зоні.

Поліція перевіряє, чи міг він перебувати у стані сильного емоційного розладу або під впливом речовин. Влада також вивчає записи камер спостереження, щоб відтворити точну послідовність подій та оцінити, чи були інші постраждалі або свідки погроз.

Інцидент викликав занепокоєння серед туристичних служб Афін: Акрополь щодня приймає до 20 тисяч відвідувачів, і будь-які напади в цій зоні розглядаються як серйозний виклик для безпеки.

Міністерство культури заявило, що посилить патрулювання навколо входів на археологічну територію, особливо в ранкові години, коли потік туристів найбільший.

Нагадаємо, у німецькому Мангеймі внаслідок нападу з ножем двоє людей отримали серйозні поранення, а сам підозрюваний загинув під час поліцейської операції.

Повідомляли також, що у Британії чоловіка поранили з арбалета на території студентського містечка.