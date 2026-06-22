У німецькому Мангеймі нападник поранив ножем двох людей, сам загинув

Після нападу з ножем у Мангеймі, в результаті якого двоє людей отримали серйозні поранення, підозрюваний загинув під час поліцейської операції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція та прокуратура Мангейма, а також Управління кримінальної поліції землі у Штутгарті повідомили, що 53-річний чоловік, як стверджується, у неділю ввечері в квартирі в центрі міста ножем серйозно поранив 26-річну жінку та 76-річного чоловіка.

Жінці довелося надавати реанімаційну допомогу, і їй зробили екстрену операцію; поранення чоловіка не загрожували його життю.

Коли поліція прибула на місце події та наказала чоловікові відкласти ніж і відчинити двері квартири, він відмовився. Натомість він погрожував вистрибнути з вікна, заявили слідчі.

Після цього поліція проникла до квартири та затримала 53-річного чоловіка, який чинив активний опір, застосувавши "просту фізичну силу".

Незабаром після цього він знепритомнів і був доставлений до лікарні, де помер через кілька годин. За словами слідчих, точна причина смерті залишається нез’ясованою, тому було призначено розтин.

Мотив нападу з ножем спочатку також був нез’ясований. Слідчі звертаються до потенційних свідків із проханням надати будь-яку інформацію щодо цього інциденту.

Наразі в Німеччині спостерігається зростання кількості нападів із застосуванням ножа. Наприкінці листопада минулого року Німецьке товариство травматологічної хірургії оприлюднило конкретні дані. Згідно з їхніми висновками, за останні десять років було зареєстровано 3 325 ножових поранень, пов’язаних із насильницькими злочинами. Кількість людей, які отримали серйозні поранення під час таких нападів, стабільно зростає: за найсвіжішими даними – з приблизно 250 у 2019 році до приблизно 375 у 2023 році. Це становить зростання на 50 відсотків.

Раніше у Німеччині засудили до довічного ув’язнення афганця, який скоїв напав з ножем у центрі Мангейма.

У травні 2024 року Сулайман Атаї скоїв напад із ножем на людей на ринковій площі Мангейма, внаслідок чого загинув правоохоронець.