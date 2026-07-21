В Греции мужчина с ножом напал на туристов возле Акрополя: есть раненые

В Греции двое туристов получили ранения утром во вторник в результате нападения с ножом у входа на территорию археологического комплекса Акрополя – одного из самых посещаемых мест Афин.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на местную полицию, информирует "Европейская правда".

По данным греческой полиции, инцидент произошел около 08:05, когда вооруженный ножом мужчина напал на пару греко-американских туристов.

Женщина получила легкое ранение руки, мужчина – более серьезное ранение ноги. Медики оказали первую помощь и доставили пострадавших в больницу.

Согласно предварительной информации, незадолго до нападения в службу немедленного реагирования поступило сообщение о мужчине с ножом, который угрожал прохожим у южного входа на археологическую территорию, напротив Музея Акрополя.

Злоумышленник был обезврежен и задержан сотрудниками Департамента полиции Афин. Его мотивы пока не сообщаются.

По данным афинских СМИ, задержанный – мужчина в возрасте примерно 45 лет, которого ранее замечали в агрессивном поведении в туристической зоне.

Полиция проверяет, мог ли он находиться в состоянии сильного эмоционального расстройства или под воздействием психоактивных веществ. Власти также изучают записи камер наблюдения, чтобы восстановить точную последовательность событий и оценить, были ли другие пострадавшие или свидетели угроз.

Инцидент вызвал беспокойство среди туристических служб Афин: Акрополь ежедневно принимает до 20 тысяч посетителей, и любые нападения в этой зоне рассматриваются как серьёзный вызов безопасности.

Министерство культуры заявило, что усилит патрулирование вокруг входов на археологическую территорию, особенно в утренние часы, когда поток туристов максимален.

Напомним, в немецком Мангейме в результате нападения с ножом двое человек получили серьезные ранения, а сам подозреваемый погиб во время полицейской операции.

Сообщалось также, что в Великобритании мужчину ранили из арбалета на территории студенческого городка.