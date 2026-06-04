У Британії чоловіка поранили з арбалета на території студентського містечка

У Британії чоловік віком близько 50 років перебуває у важкому стані в лікарні після нападу з арбалета на території студентського містечка університету Суррея.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Інцидент стався вранці близько 10:00 у кампусі Manor Park у місті Гілфорд. Поліція отримала повідомлення про стрілянину й на місці правоохоронці затримали 21-річного громадянина Саудівської Аравії, який раніше навчався в цьому університеті.

Як зазначається, його підозрюють у спробі вбивства, наразі він перебуває під вартою на час розслідування.

У поліції зазначили, що інших підозрюваних у справі немає, і правоохоронці тісно співпрацюють з адміністрацією університету.

Свідків закликають надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.

Також нагадаємо, що наприкінці квітня у Лондоні невідомий поранив ножем двох перехожих. Після цього інциденту у Британії підвищили рівень терористичної загрози.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.