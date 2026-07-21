У Польщі завершують будівництво найвищої у Європі фігури Діви Марії коштом мільярдера

У польському селі Конотоп'є неподалік Торуня завершується будівництво монументальної фігури Божої Матері, яка після завершення стане найвищою такою скульптурою в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Висота пам’ятника сягатиме 55,6 метра – більше, ніж відомі статуї Христа у Ріо-де-Жанейро та Свебодзіні.

Будівництво розпочалося у 2025 році, а завершити роботи планують у серпні 2026 року. Урочисте освячення монумента заплановане на 15 серпня, у свято Успіння Пресвятої Богородиці.

фото: EAST NEWS

Фундатором проєкту є польський підприємець-мільярдер Роман Каркосік, який повністю фінансує створення пам’ятника.

Загальна висота споруди становитиме 55,6 метра. Сама фігура Богородиці матиме 40 метрів, а ще 15 метрів додасть постамент у формі корони. У ньому облаштують оглядовий майданчик, з якого відвідувачі зможуть милуватися панорамою околиць.

Автори проєкту наголошують, що метою будівництва є не лише створення рекордної за розмірами споруди. Монумент має стати місцем молитви, роздумів і паломництва.

Для зведення фігури використали близько 2,5 тисячі кубометрів бетону.

Попри те, що будівельні роботи ще тривають, місце вже приваблює туристів і паломників. Місцева влада сподівається, що Конотоп'є стане новим важливим пунктом на паломницькій карті Польщі.

Водночас масштабна інвестиція викликала дискусії через те, що паралельно на підприємстві, яке належить Каркосіку, відбуваються скорочення працівників. Це стало приводом для критики з боку частини громадськості, яка ставить питання про пріоритети фінансування мільярдера.

У минулому повідомлялось що гігантська статуя Ісуса Христа, розташована у польському місті Свебодзін, роздає інтернет. Тоді представники церкви пообіцяли демонтувати антени, бо вони можуть поранити почуття вірян.