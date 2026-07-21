В Польше завершают установку самой высокой в Европе статуи Девы Марии на средства миллиардера

В польском селе Конотопье, неподалеку от Торуня, завершается возведение монументальной статуи Божьей Матери, которая после завершения строительства станет самой высокой скульптурой такого рода в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Высота памятника составит 55,6 метра – больше, чем у известных статуй Христа в Рио-де-Жанейро и Свебодзине.

Строительство началось в 2025 году, а завершить работы планируют в августе 2026 года. Торжественное освящение монумента запланировано на 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

фото: EAST NEWS

Основателем проекта стал польский предприниматель-миллиардер Роман Каркосик, который полностью финансирует создание памятника.

Общая высота сооружения составит 55,6 метра. Сама фигура Богородицы будет иметь высоту 40 метров, а ещё 15 метров добавит постамент в форме короны. В нём обустроят смотровую площадку, с которой посетители смогут любоваться панорамой окрестностей.

Авторы проекта подчеркивают, что целью строительства является не только создание рекордного по размерам сооружения. Монумент должен стать местом молитвы, размышлений и паломничества.

Для возведения фигуры использовано около 2,5 тысячи кубометров бетона.

Несмотря на то, что строительные работы еще продолжаются, место уже привлекает туристов и паломников. Местные власти надеются, что Конотопье станет новым важным пунктом на паломнической карте Польши.

В то же время масштабная инвестиция вызвала дискуссии из-за того, что параллельно на предприятии, принадлежащем Каркосику, происходят сокращения работников. Это стало поводом для критики со стороны части общественности, которая ставит вопрос о приоритетах финансирования миллиардера.

Ранее сообщалось, что гигантская статуя Иисуса Христа, расположенная в польском городе Свебодзин, раздает интернет. Тогда представители церкви пообещали демонтировать антенны, поскольку они могут задеть чувства верующих.