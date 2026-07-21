Уряд Польщі розглянув можливу операцію РФ з "українськими дронами"

Комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив у вівторок сценарії російської операції під "чужим прапором", серед яких – потенційне використання дронів, замаскованих під українські.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш розповів, що за гіпотетичного сценарію над Польщею або іншими країнами східного флангу НАТО може з’явитися рій безпілотників, а їхні позначення мали б вказувати на те, що вони належать українським військовим.

"Ми вже стикалися з провокаціями із застосуванням дронів, тож бачили, на що здатна Російська Федерація. Тому наша пильність та інформація про те, що такі дії можуть відбутися, є важливим елементом", – сказав Косіняк-Камиш під час пресконференції у вівторок.

Глава Міністерства оборони додав, що під загрозою такої операції можуть опинитися Польща, країни Балтії, Фінляндія чи Румунія.

Під час засідання комітету також обговорювалися інші гібридні загрози, за допомогою яких Росія чинить тиск на Захід. Зокрема, йдеться про перешкоджання сигналу GPS або організацію диверсійних акцій.

Міністр повідомив, що значна частина вівторкових обговорень була присвячена ситуації в Україні. У цьому контексті він зазначив: усім, хто вважає, що не слід допомагати Україні у боротьбі з Росією, він хоче навести дані щодо кількості боєзіткнень, які Російська Федерація ініціювала лише за минулий тиждень.

"Це 904 сутички, тобто дії, спрямовані проти українських збройних сил на лінії фронту чи в інших районах", – зазначив міністр оборони Польщі. Серед них він назвав повітряні удари, особливо в ніч з суботи на неділю, застосування маневрених ракет, плануючих бомб, а також використання балістичних ракет "найбільшою мірою з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році".

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.

У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі.

А Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ.