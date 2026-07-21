Литва очікує підсилення від НАТО у разі критичних російських провокацій

У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у вівторок головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, його слова наводить LRT.

Матульоніс запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці.

"Ми оприлюднили попередження, і альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони", – сказав він.

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об’єктах.

Матульоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм – від так званих операцій під "чужим прапором", спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками.

Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні.

Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО.

"Інформації про накопичення військ на нашому кордоні, безумовно, немає, тому питання військового вторгнення виключається. Імовірність цього практично дорівнює нулю", – сказав Матульоніс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.

А Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ.