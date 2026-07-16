Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що його країна посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції, розташованої вище за течією від столиці, а також на величезному підземному газосховищі через розвідувальні дані, що вказують на загрозу з боку Росії.

Про це він сказав агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Лідери Латвії, Литви та Польщі нещодавно попередили, що західні розвідувальні служби вважають, що Росія планує провокації та атаки проти інфраструктури в регіоні.

У цьому контексті у Кулбергса запитали, де саме Латвія посилила заходи безпеки у зв’язку з цією загрозою.

"Звісно, в Інцукалнсі (газосховище), а також у нашому енергетичному секторі та на підприємствах, і, безумовно, на гідроелектростанції", – відповів він.

Також Кулбергс повідомив, що поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та звернувся до альянсу з проханням про додаткові засоби протиповітряної оборони та збільшення чисельності союзних військ на місцях.

Він також попросив про швидку інтеграцію в систему оборони НАТО системи протидії дронам, яка розробляється в Латвії за сприяння України.

Кулбергс вважає, що Росія прагне "швидкої перемоги, тому потенційна гібридна загроза є більшою, ніж раніше".

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що також отримував розвідувальну інформацію про те, що Росія може готувати провокації проти країн Балтії.

Нагадаємо, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявляв, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.