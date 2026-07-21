Правительство Польши рассмотрело потенциальную операцию РФ с "украинскими дронами"

Комитет правительства Польши по вопросам национальной безопасности обсудил во вторник сценарии российской операции под "чужим флагом", среди которых – потенциальное использование дронов, замаскированных под украинские.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что по гипотетическому сценарию над Польшей или другими странами восточного фланга НАТО может появиться рой беспилотников, а их обозначения должны были бы указывать на то, что они принадлежат украинским военным.

"Мы уже сталкивались с провокациями с использованием дронов, поэтому видели, на что способна Российская Федерация. Поэтому наша бдительность и информация о том, что такие действия могут иметь место, являются важным элементом", – сказал Косиняк-Камыш во время пресс-конференции во вторник.

Глава Министерства обороны добавил, что под угрозой такой операции могут оказаться Польша, страны Балтии, Финляндия или Румыния.

В ходе заседания комитета также обсуждались другие гибридные угрозы, с помощью которых Россия оказывает давление на Запад. В частности, речь идет о подавлении сигнала GPS или организации диверсионных акций.

Министр сообщил, что значительная часть обсуждений была посвящена ситуации в Украине. В этом контексте он отметил: всем, кто считает, что не следует помогать Украине в борьбе с Россией, он хочет привести данные о количестве боевых столкновений, которые Российская Федерация инициировала только за прошедшую неделю.

"Это 904 столкновения, то есть действия, направленные против украинских вооруженных сил на линии фронта или в других районах", – отметил министр обороны Польши. Среди них он назвал воздушные удары, особенно в ночь с субботы на воскресенье, применение маневренных ракет, планирующих бомб, а также использование баллистических ракет "в наибольшей степени с начала полномасштабного вторжения в 2022 году".

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, сославшись на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.

В Литве уверены, что если российские провокации в регионе приведут к критической ситуации с безопасностью, то страны НАТО развернут дополнительные вооруженные силы в этом балтийском государстве.

А Латвия усилила защиту критически важной инфраструктуры из-за возможных провокаций РФ.