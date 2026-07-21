Корабель РФ провів артилерійські стрільби біля узбережжя Британії у день зміни прем’єра

Російський військовий корабель, за яким стежило судно Королівського флоту Великої Британії, у понеділок провів навчання зі стрільбою з артилерії приблизно за 40 морських миль (близько 74 км) на південь від Плімута.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда"

Британський Військово-морський флот контролював перебіг навчань і продовжує "уважно відстежувати діяльність судна", заявив представник Міністерства оборони Великої Британії.

Йдеться про російський фрегат "Неустрашимый", за яким також спостерігав французький військовий літак. За даними BBC, екіпаж літака встановив радіозв’язок із кораблем і попросив російську сторону уточнити її наміри.

Перед початком стрільб російський корабель повідомив британський патрульний корабель HMS Tyne про намір провести артилерійські навчання. Російська сторона попросила британське судно відійти на безпечнішу відстань, після чого HMS Tyne змінив позицію.

Навчання тривали близько 30 хвилин і відбулися у міжнародних водах.

Інцидент стався на тлі зростання активності російського ВМФ поблизу британських вод останніми місяцями. В оборонному відомстві Британії не стали коментувати, чи могли навчання бути приурочені до початку роботи нового прем’єр-міністра Енді Бернема.

Водночас ситуація стала черговим нагадуванням для Лондона про необхідність стежити за діями російських військових кораблів у районі поблизу узбережжя Британії.

У червні Міністерство оборони Великої Британії розслідувало повідомлення про те, що російський військовий фрегат здійснив попереджувальні постріли біля яхти в Ла-Манші, яка наблизилася до корабля.

Про інцидент стало відомо після того, як британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ.