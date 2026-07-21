Корабль РФ провел артиллерийские стрельбы у берегов Британии в день смены премьера

Российский военный корабль, за которым следило судно Королевского флота Великобритании, в понедельник провел учения со стрельбой из артиллерии примерно в 40 морских милях (около 74 км) к югу от Плимута.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда"

Британский Военно-морской флот контролировал ход учений и продолжает "внимательно отслеживать деятельность судна", заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Речь идет о российском фрегате "Неустрашимый", за которым также наблюдал французский военный самолет. По данным BBC, экипаж самолета установил радиосвязь с кораблем и попросил российскую сторону уточнить свои намерения.

Перед началом стрельб российский корабль сообщил британскому патрульному кораблю HMS Tyne о намерении провести артиллерийские учения. Российская сторона попросила британское судно отойти на более безопасное расстояние, после чего HMS Tyne изменил позицию.

Учения длились около 30 минут и проходили в международных водах.

Инцидент произошел на фоне роста активности российского ВМФ вблизи британских вод в последние месяцы. В Министерстве обороны Британии не стали комментировать, могли ли учения быть приурочены к началу работы нового премьер-министра Энди Бернема.

В то же время ситуация стала очередным напоминанием для Лондона о необходимости следить за действиями российских военных кораблей в районе у побережья Великобритании.

В июне Министерство обороны Великобритании расследовало сообщение о том, что российский военный фрегат произвел предупредительные выстрелы вблизи яхты в Ла-Манше, которая приблизилась к кораблю.

Об инциденте стало известно после того, как британские военные впервые перехватили танкер "теневого флота" РФ.