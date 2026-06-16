Російський фрегат здійснив попереджувальні постріли по цивільній яхті в Ла-Манші

Міністерство оборони Великої Британії розслідує повідомлення про те, що російський військовий фрегат здійснив попереджувальні постріли по яхті в Ла-Манші, яка наблизилася до корабля.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

В інциденті, який стався приблизно об 11:40 ранку у вівторок між островом Вайт та Нормандією, ймовірно, був задіяний російський фрегат "Адмірал Григорович".

Берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке пливло поблизу російського корабля. Екіпаж яхти повідомив, що "Адмірал Григорович" зробив попереджувальний постріл після того, як два судна пройшли близько одне до одного в Ла-Манші.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, а яхта не зазнала пошкоджень. Речник британського Міністерства оборони заявив, що відомство розслідує повідомлення про інцидент у Ла-Манші.

Військовий фрегат, який належить до Чорноморського флоту Росії, вже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод. Його бачили, коли корабель супроводжував танкери "тіньового флоту" та кружляв поблизу вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка.

В окремому пресрелізі, опублікованому в понеділок, ВМС Британії повідомили, що два британські судна стежили за "Адміралом Григоровичем" у Ла-Манші, на захід від Бреста.

Про це стало відомо після того, як у неділю британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ. Перехоплення судна SMYRTOS в протоці Ла-Манш провели у тісній координації з Францією. Судно залишатиметься на якірній стоянці біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків.

У березні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

У квітні ЗМІ повідомили, що фрегат російського флоту "Адмірал Григорович" супроводжував два нафтові танкери, що перебувають під санкціями Великої Британії через Ла-Манш. Тоді речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що РФ має право захищатися від "піратства", маючи на увазі рішення британського уряду про перехоплення суден "тіньового флоту".